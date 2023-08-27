جازان.. نجاح عملية جراحية لاستبدال مفصل الورك الأيسر لمريض أربعيني

وأضافت صحة المنطقة أن المريض حضر إلى العيادات وهو يعاني من آلام شديدة بمفصل الورك الأيسر بسبب معاناته من الأنيميا المنجلية، حيث أُجريت له الفحوصات الإشعاعية اللازمة التي اتضح من خلالها وجود تآكل وتنخر في رأس عظمة الفخذ الأيسر؛ بسبب مرض الأنيميا المنجلية، مما تسبب في حدوث خشونة شديدة في مفصل الورك.