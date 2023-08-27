جازان.. نجاح عملية جراحية لاستبدال مفصل الورك الأيسر لمريض أربعيني

أوضحت "صحة جازان" أن فريقاً طبياً في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان تمكّن من إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الورك الأيسر لمريض أربعيني.
وأضافت صحة المنطقة أن المريض حضر إلى العيادات وهو يعاني من آلام شديدة بمفصل الورك الأيسر بسبب معاناته من الأنيميا المنجلية، حيث أُجريت له الفحوصات الإشعاعية اللازمة التي اتضح من خلالها وجود تآكل وتنخر في رأس عظمة الفخذ الأيسر؛ بسبب مرض الأنيميا المنجلية، مما تسبب في حدوث خشونة شديدة في مفصل الورك.
وأشارت إلى أنه تم إجراء عملية جراحية للمريض تم خلالها استبدال مفصل الورك الأيسر استغرقت ساعتين؛ بقيادة الدكتور نبيل مدخلي استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، وبمشاركة الأطباء الدكتور شهاب بوسطجي استشاري جراحة العظام والدكتور ماجد مدخلي استشاري التخدير الدكتور كمال دالي أخصائي جراحة العظام.
وأوضحت أن نتيجة العملية كانت تحسنًا ملحوظًا في شدة الألم في مفصل الورك الأيسر، وفي نطاق الحركة، والقدرة على الحركة والتنقل.
يُذكر أن عدد عمليات العظام في المستشفيات التابعة للصحة بمنطقة جازان بلغت 3022 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.