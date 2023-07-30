أبرمتها "أمانة العاصمة المقدّسة".. تفاصيل العقود الـ 9 لمشاريع تصريف السيول بمكة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني، أن مشاريع السيول تحظى باهتمام كبير من قِبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظراً لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة؛ حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان، كما تسعى الأمانة إلى إبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع المهمة، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب التي أثبتت الدراسات أهميتها.