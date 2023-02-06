"المدفوعات" تستعرض أحدث حلول تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية

وتحت شعار "نُمكّن لتبتكر"، تستعرض "المدفوعات السعودية" خلال مشاركتها في المؤتمر أحدث حلول تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة، وأهمية هذا الدور في دعم وتعزيز قطاع المدفوعات الرقمية، عبر مجموعة من الخدمات المرنة والآمنة والموثوقة التي تسهم في تمكين وتطوير منظومة المدفوعات في المملكة، إضافة إلى التأكيد على جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.