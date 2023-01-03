وزارة السياحة تؤكد للمستثمرين ضرورة الالتزام بلوائح النظام: متاحة على موقعنا

من جانب آخر، اشتملت لائحة خدمات السياحة والسفر على 31 مادة تتوزع على ستة فصول من بينها أحكام الترخيص، والإعفاءات، والضمانات المالية، والالتزامات المستمرة على المرخص له، كما حددت اللائحة إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص وتضمنت أربع فئات رئيسية لهذا النشاط.