"الصحة" تكثّف حملاتها لضبط صرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية

وحذرت الوزارة من الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لاستخدام هذه الأدوية دون إشراف ووصفة طبية، ومنها زيادة معدل ضربات القلب، انخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، كما قد يتسبب الاستخدام العشوائي لها أو طويل الأمد، بمشكلات صحية مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.