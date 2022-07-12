رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي للمجموعة يهنئان القيادة بنجاح موسم الحج

رفع الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للنجاح الكبير لموسم حج 1443هـ، الذي جسّد القدرات المتمكنة والاحترافية العالية للمملكة في التنظيم وتسخير التقنيات الرقمية؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وخدمتهم بعد رفع عدد الحجاج وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء مناسك الحج؛ وهو ما كان محل إشادة إسلامية وعالمية مستحقة.