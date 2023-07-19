مجلس التعاون يقيم منصة إعلامية على هامش قمة دول آسيا الوسطى

وشاركت للمرة الأولى لإتاحة الفرصة للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية للاطّلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة، وآخر الإصدارات الإعلامية التي وثقت منجزات العمل الخليجي المشترك، ومنها تقرير عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.