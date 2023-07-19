مجلس التعاون يقيم منصة إعلامية على هامش قمة دول آسيا الوسطى

وثّقت الأمانة العامة لدول الخليج العربية عبر منصة إعلامية بمقر المركز الإعلامي المصاحب لانعقاد قمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وشاركت للمرة الأولى لإتاحة الفرصة للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الداخلية والخارجية للاطّلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة، وآخر الإصدارات الإعلامية التي وثقت منجزات العمل الخليجي المشترك، ومنها تقرير عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأوضحت الأمانة العامة من خلال فريقها من المختصين الموجودين على اختيار تصميم الجناح، بما يؤكد الترابط الراسخ لمجلس التعاون، حيث تنطلق ألوان دول مجلس التعاون من أعمدة المنصة الإعلامية لتتحد تحت شعار "خليجنا واحد".