السعودية فاطمة الحربي أفضل امرأة في الأمن السيبراني على مستوى العالم

من جهتها، قالت د. فاطمة الحربي: حققت الجائزة في تخصص "التهكير الأخلاقي" والبحث عن الثغرات الأمنية في الأنظمة والشبكات، وأركز على بروتوكول دي إن إس، وتشمل اهتماماتي البحثية إنترنت الأشياء وغير ذلك.