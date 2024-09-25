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السعودية فاطمة الحربي أفضل امرأة في الأمن السيبراني على مستوى العالم
نالت الجائزة لجهودها في تطوير استراتيجيات لحماية البيانات الحساسة
سطرت المرأة السعودية إنجازًا جديدًا تمثل في فوز د. فاطمة الحربي بجائزة أفضل امرأة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهودها الفاعلة في تعزيز الأمن السيبراني من خلال تطوير استراتيجيات لحماية البيانات الحساسة.
وسيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة المملكة بهذا المجال الحيوي.
من جهتها، قالت د. فاطمة الحربي: حققت الجائزة في تخصص "التهكير الأخلاقي" والبحث عن الثغرات الأمنية في الأنظمة والشبكات، وأركز على بروتوكول دي إن إس، وتشمل اهتماماتي البحثية إنترنت الأشياء وغير ذلك.
وأضافت: هناك العديد من التخصصات في الأمن السيبراني من بينها الحوكمة والهندسة الأمنية وإدارة المخاطر السيبرانية وغيرها الكثير.