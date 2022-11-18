سيارتان إحداهما ذهبت لـ"رغد".. شاهد لحظات ختام "بلاك هات" وإعلان الفائزين
بحضور تجاوز 31 ألف زائر، اختُتِمَت أمس فعالية "بلاك هات" التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022؛ وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، وعدد من المسؤولين، حيث شهد حفل الختام توزيع جوائز الفعالية التي تجاوزت قيمتها مليون ريال.
وقضى زوار فعالية "بلاك هات " التي أقيمت في واجهة الرياض، واستمرت 3 أيام العديد من اللحظات الرائعة من المتعة والتحديات والتعلم واكتساب الخبرات.
وشهدت بلاك هات 22" أكبر فعالية أمن سيبراني، 232 جلسة حوارية وورشة عمل، حيث أقامت 136 ورشة عمل تقنية، بينما احتضنت منطقة آرسنال 48 جلسة، وقدمت القمة التنفيذية 46 جلسة أخرى على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المسجلين في الفعالية أكثر من 57 ألف شخص.
ورصدت "سبق" مشاعر الفائزين بالسحب على "سيارتي كاديلاك"؛ حيث أعربت الشابة رغد عبدالله العماري والتي تدرس إدارة مالية عن سعادتها بالجائزة، مشيرة إلى أنها توقعت الفوز، وقالت لـ"سبق": "كان لدي شعور قوي حتى اخبرت صديقتي بتوقعي الفوز وصدق حدسي ولله الحمد".
وأشارت إلى أن الإقبال على الفعالية كان كبيرًا، وهي تستحق؛ للفوائد التي حصل عليها الزوار في كيفية حماية أنفسهم من الهجمات والاحتيال الإلكتروني.
وأوضح الفائز الثاني زياد إبراهيم الحربي وهو مشرف تقني وأحد المنظمين في منطقة الدرونز بالفعالية، أن الحظ حالفه هذه المرة بعد عدة مشاركات، مؤكداً أنه لم يتوقع الفوز مطلقاً.
كما رصدت "سبق" مشاعر زوار ومشاركين أجانب في الفعالية عبروا عن إعجابهم بالمستوى المبهر في التنظيم والإمكانيات المنظمة لإنجاح هذه الفعالية الأكبر في الأمن السيبراني على مستوى العالم في الرياض.
وتعد "بلاك هات" أكبر الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني؛ حيث اختيرت الرياض لتكون مقرها هذا العام، وتعد الفعالية فرصة لتبادل الخبرات في المجال بحضور أبرز عباقرة الأمن السيبراني حول العالم، وتشمل أقسام عدة ما بين ترفيهية وتعليمية وتطويرية وفرصة استثنائية لبناء العلاقات الاحترافية في هذا المجال.