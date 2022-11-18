سيارتان إحداهما ذهبت لـ"رغد".. شاهد لحظات ختام "بلاك هات" وإعلان الفائزين

وتعد "بلاك هات" أكبر الفعاليات العالمية في مجال الأمن السيبراني؛ حيث اختيرت الرياض لتكون مقرها هذا العام، وتعد الفعالية فرصة لتبادل الخبرات في المجال بحضور أبرز عباقرة الأمن السيبراني حول العالم، وتشمل أقسام عدة ما بين ترفيهية وتعليمية وتطويرية وفرصة استثنائية لبناء العلاقات الاحترافية في هذا المجال.