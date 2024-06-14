نائب أمير مكة: اكتمال توافد الحجاج لمشعر منى بكل يسرٍ دون تسجيل حالات وبائية أو حوادث

وتفصيلاً، قال الأمير سعود بن مشعل: "أتوجهُ للهِ سبحانهُ بالحمدِ والثناءِ على أن يسرَ لحجاجِ بيتهِ الحرام، التوافدَ إلى مشعرِ منى بكلِ يسرٍ و سلامةٍ و طمأنينة، دونَ تسجيلِ حالاتٍ وبائيةٍ أو حوادثَ تُعكرُ صفو حجّهم، ثمَ أتوجه بجزيل الشّكر لحكومة مولايَ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدِ العزيز، ولسيدي ولي عهدهِ الأمينِ رئيس مجلسِ الوزراء صاحب السموِ الملكيِ الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما تقدمه من إمكاناتٍ ماديةٍ لا محدودةٍ، وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة، تستشعرُ عـظمَ المسؤوليةِ وشرفَ رعايةِ الحجيج خلالَ رحلتهم الإيمانيةِ التي نحرصُ على أنْ تتمَ في أمنٍ وسكينةٍ وسلامٍ".