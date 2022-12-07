زيارة وبحث وتوثيق.. 6 جهات وطنيّة أوصلت "البن الخولاني" إلى "اليونسكو"

بدأت رحلة توثيق "البن الخولاني" في 2019 عند زيارة الفريق المحافظات المنتجة لـ"البُن الخولاني" جنوب السعودية، وقيام الفريق بجولات ولقاءات مع عدد من المزارعين في مزارع البُن؛ للتعرف على شجرة البُن وزراعتها، وفترات نموها حتى نضْج ثمارها وجنْيها، وما يتبعها من مراحل حتى تصبح قهوة جاهزة للشرب، وتوقيع عريضة تسجيل "البن الخولاني" في "اليونسكو" من المزارعين.