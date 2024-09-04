"كاوست" وهيئة الاتصالات تنظمان ورشة عمل لتعزيز فرص الرصد الفضائي بالمملكة

وتعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) رائدة في مجال الرصد الفضائي للأرض، حيث طورت نظام أقمار صناعية متناهية الصغر لمسح النظم البيئية، وأنشأت المركز الإقليمي للتغير المناخي بالشراكة مع المركز الوطني للأرصاد، والذي يضم مجموعة متكاملة من بيانات الأقمار الصناعية عن المنطقة، وقد ساهمت هذه الجهود في دعم مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الرصد البيئي وحتى إدارة الكوارث والتخطيط الحضري.