زراعة عدسة متعددة البُؤَر في العين لمريضة بمستشفى محايل العام

وتُجرى هذه الجراحة النوعية لأول مرة بمستشفى محايل العام، ضمن برامج الدوام الجزئي للأطباء الاستشاريين الذي يتيح الاستفادة من خبراتهم ضمن أهداف صحة عسير وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في مناطق تواجدهم، وتمكينهم من تلقي الخدمات الصحية المطلوبة على الوجه الأمثل.