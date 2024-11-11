ولي العهد يلتقي ولي العهد الكويتي ورئيس الوزراء العراقي ورئيس نيجيريا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لسمو ولي عهد دولة الكويت.
كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وفرص تنميتها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الرئيس بولا أحمد تينو بو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل الغامدي.