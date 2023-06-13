الخط المدني.. يُزيّن لوحات طرق المدينة المنوّرة

يُزيّن "الخط المدني" لوحات الطرق الإرشادية في الشوارع الرئيسة والطرق العامة بالمدينة المنوّرة، بهدف تعزيز مكونات الهوية البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل هذا النوع من الخط الذي يمثّل جزءاً أصيلاً من حضارتنا العربية.