6 فرص عقارية بمزاد " فرص الشرقية "

ويُقام المزاد إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات على الرابط https://t.co/G6PRXbrKDh، حيث يبدأ يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 من الساعة 4:45 عصرًا حتى الساعة 6.00 مساءً. وتضطلع شركة المساوم العقارية بدور وكيل البيع القضائي لهذه الفرص الاستثمارية عبر رابطها التقني https://t.co/W9JlzXRYWP