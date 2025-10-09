6 فرص عقارية بمزاد " فرص الشرقية "

تعلن شركة المساوم العقارية، و بإشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” وبقرار من محكمة التنفيذ وحكم من محكمة الاحوال الشخصية، عن إقامة المزاد الإلكتروني مزاد " فرص الشرقية "في المنطقة الشرقية، لبيع مجموعة عقارات حيوية واستراتيجية.
ويشمل المزاد أرض في الدمام وأخرى في النعيرية، إضافة إلى فيلا تجارية في رأس تنورة، وأرضين مرفق خدمات تجاري في مدينة الخبر، وأرض خدمات تعليمية في مدينة الخبر، وجميعها تمتاز بمواقعها الحيوية وقيمتها الاستثمارية العالية، مما يجعلها فرصًا ذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع العقاري.
ويُقام المزاد إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات على الرابط https://t.co/G6PRXbrKDh، حيث يبدأ يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 من الساعة 4:45 عصرًا حتى الساعة 6.00 مساءً. وتضطلع شركة المساوم العقارية بدور وكيل البيع القضائي لهذه الفرص الاستثمارية عبر رابطها التقني https://t.co/W9JlzXRYWP