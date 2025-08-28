جامعة مسار تعلن فتح باب التسجيل .. تخصصات نوعية وبرامج تعليمية رقمية متطورة

أعلنت جامعة مسار عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد، وذلك في مجموعة من البرامج الأكاديمية التي تواكب متطلبات سوق العمل.
وأكدت الجامعة أن بيئتها التعليمية تجمع بين الجودة الأكاديمية والتقنيات الرقمية الحديثة، بما يتيح للطلاب والطالبات تجربة تعليمية مرنة، متطورة، وملائمة لاحتياجات العصر الرقمي.
أبرز التخصصات المتاحة:
- كلية تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي
- كلية الإدارة وريادة الأعمال
- كلية التعليم الإلكتروني والعلوم الإنسانية
- كلية الاعلام الرقمي والاتصال
وأوضحت الجامعة أن القبول متاح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، داعيةً جميع الراغبين في الالتحاق إلى التسجيل عبر الرابط: https://sis.masaruni.ae/apply.php
واختتمت جامعة مسار إعلانها بالتأكيد على التزامها بتخريج كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.
موقع الجامعة : https://masaruni.ae
واتس اب 00966565465105