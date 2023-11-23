"6 مراحل حاسمة".. تدخل جراحي ينهي شلل طفل في بريدة ويمكّنه من المشي

يُذكر أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م بلغ 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.