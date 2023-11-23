"6 مراحل حاسمة".. تدخل جراحي ينهي شلل طفل في بريدة ويمكّنه من المشي

نجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة في معالجة طفل مصاب بشلل دماغي وتمكينه من الوقوف والمشي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل البالغ من العمر 7 أعوام كان يعاني من شلل دماغي انعكس على قدرته الحركية وتسبب في حدوث شلل بالأطراف الأربعة، كما أدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفل على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.
وأشار إلى أنه وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء عمل تدخل جراحي تم فيه إطالة للأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين، في عمليات جراحية على 6 مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة 3 ساعات.
وأكد التجمع أن العمل الجراحي الدقيق تكلل بالنجاح ووضع الطفل مستقر، حيث تمكن من المشي بعد إزالة الجبيرة الجبسية.
يُذكر أن عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م بلغ 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.