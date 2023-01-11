"الجبير" يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

وشهد الاستقبال مناقشة مواضيع البيئة وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي، وبحث أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة "الإسكوا" في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي من أجل مستقبل وبيئة آمنة.