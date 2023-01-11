"الجبير" يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم؛ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي.
وشهد الاستقبال مناقشة مواضيع البيئة وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي، وبحث أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة "الإسكوا" في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي من أجل مستقبل وبيئة آمنة.
وحضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.