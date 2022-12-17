"المسار الرياضي" شريكًا رياضيًّا لبطولات الفروسية لقفز الحواجز

يُذكر أن مشروع المسار الرياضي أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمبادرة واهتمام من قبل سمو ولي العهد؛ حيث يقع المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول يزيد على 135 كيلومترًا، ويربط بين وادي حنيفة في غرب مدينة الرياض، ووادي السلي في شرقها، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة وراكبي الدراجات والرياضيين وراكبي الخيل.