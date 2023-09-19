حتى نهاية أغسطس.. "سعود الطبية" تسجّل أكثر من 68 ألف زيارة بأقسام الطوارئ

كشفت إحصائيات مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن عدد زيارات أقسام الطوارئ في المستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة؛ الذي بلغ أكثر من 68 ألف زيارة، منذ يناير حتى نهاية أغسطس لعام 2023م.
تفصيلاً، ذكرت المدينة أن زيارات طوارئ المستشفى العام تجاوزت 27 ألف زيارة، فيما بلغت زيارات طوارئ مستشفى الأطفال أكثر من 29 ألفاً، و11 ألف زيارة لطوارئ النساء والولادة.
وأكّدت جاهزية أقسام طوارئ لاستقبال مختلف الحالات، حيث يتوافر فيها أحدث التجهيزات الطبية، وبكادر طبي مؤهل للتعامل مع الحالات الطارئة؛ وفق أعلى معايير الرعاية.