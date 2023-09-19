حتى نهاية أغسطس.. "سعود الطبية" تسجّل أكثر من 68 ألف زيارة بأقسام الطوارئ

كشفت إحصائيات مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، عن عدد زيارات أقسام الطوارئ في المستشفى العام، ومستشفى الأطفال، والنساء والولادة؛ الذي بلغ أكثر من 68 ألف زيارة، منذ يناير حتى نهاية أغسطس لعام 2023م.