"وزير الإسلامية" يكرم "الحازمي" نظير تميز "سبق" في إبراز جهود المملكة خلال شهر رمضان

كرم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية علي الحازمي بدرع الوزارة للتميز وبمصحف فاخر من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
ويأتي هذا التكريم نظير جهود الصحيفة المتميزة وإسهاماتها الإعلامية في إبراز رسالة المملكة الإنسانية والدعوية من خلال البرامج والمشاريع التي نظمتها ونفذتها الوزارة داخل المملكة وخارجها، واستفاد منها 35 مليون شخص خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، الحفل السنوي الذي تنظمه الوزارة لتكريم المشاركين في أعمالها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي أ. ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء هيئات الإعلام وتحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد من مسؤولي القطاعات غير الربحية ووكلاء ومسؤولي الوزارة، وذلك في فندق نارسيس بمدينة الرياض.
وشهد الحفل عددًا من الكلمات للمشاركين فيها، وفي نهايته قدم الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ درع الوزارة للمتميزين في تنفيذ أعمال وبرامج الوزارة والجهات المتعاونة ورؤساء الهيئات وتحرير الصحف المساهمين في إنجاح البرامج، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.