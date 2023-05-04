"وزير الإسلامية" يكرم "الحازمي" نظير تميز "سبق" في إبراز جهود المملكة خلال شهر رمضان

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، الحفل السنوي الذي تنظمه الوزارة لتكريم المشاركين في أعمالها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي أ. ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء هيئات الإعلام وتحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد من مسؤولي القطاعات غير الربحية ووكلاء ومسؤولي الوزارة، وذلك في فندق نارسيس بمدينة الرياض.