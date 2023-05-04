"القراش": "الكيف" قصة يرددها تجار السموم.. حكاية تبدأ بدلع وتنتهي بوجع وموت

وأضاف "القراش": بالقدر الذي تقوم به الدولة من محاربةٍ وتنبيه وتحذير وتوعية؛ ينشط في المقابل أعوان الشيطان لاختطاف أبنائنا من أحضاننا في كل مكان يتواجدون فيه؛ سواء في المدرسة أو الجامعة أو النادي أو المنتزهات تحت مسميات عديدة؛ منها المساعدة في المذاكرة، وبناء الأجسام، والكيف والروقان ونسيان المشاكل والمال المضمون، دون أن تأخذهم رحمة بهم أو شفقة على حالهم أو خوف على مصيرهم؛ مؤكدًا أن تجار الوهم سوس ينخر في عضد المجتمع، ويستنزف ما في الجيوب، ويدمر الأجساد والعقول. فيعيش أبناؤنا لأجل تلبية رغباتهم وأهدافهم الوقحة دون مراعاة لحاجة الوطن لهم.