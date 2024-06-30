جراحة معقدة تنهي معاناة طفلة من مثانة عصبية بسبب عيب خلقي بـ"سلمان الطبية"

نجح فريق طبي متخصّص في جراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، في إجراء عملية معقدة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات من مثانة عصبية ناتجة عن عيب خلقي في الجهاز البولي والأمعاء؛ ما استدعى إجراء عمليات تصحيحية عدة للمستقيم والشرج والحالبين في الصغر.
وأوضح تجمُّع المدينة الصحي، أن المريضة حضرت إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة الطبية، وهي تعاني التهابات المسالك البولية المتكرّرة والتوسع واستسقاء الكلى نتيجة صغر حجم المثانة والتسريب المستمر للبول بشكلٍ لا إرادي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قرّر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي لتكبير المثانة باستخدام الأمعاء الدقيقة واستغلال الزائدة الدودية لعمل مفاغرة لغرض القساطر الذاتية.
وبيّن تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي أن العملية تكللت بالنجاح بفضل الله، ثم جهود الفريق الطبي المتخصّص، الذي عمل بدقة وكفاءة عاليتَيْن لضمان تحقيق أفضل النتائج حتى تحسّنت حالة المريضة وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.