جراحة معقدة تنهي معاناة طفلة من مثانة عصبية بسبب عيب خلقي بـ"سلمان الطبية"

نجح فريق طبي متخصّص في جراحة المسالك البولية للأطفال في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، في إجراء عملية معقدة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات من مثانة عصبية ناتجة عن عيب خلقي في الجهاز البولي والأمعاء؛ ما استدعى إجراء عمليات تصحيحية عدة للمستقيم والشرج والحالبين في الصغر.