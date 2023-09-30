تنظيم مؤتمر صحفي للتعريف بالمؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

وتستضيف المملكة المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي في الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور دولي رفيع المستوى، وبمشاركة 192 دولة من حول العالم استجابةً للتطوّر المتسارع لقطاع البريد، ليكون منصةً تعزّز التكامل والمشاركة بين أعضاء الاتحاد لدراسة فرص توسيع العضوية لتشمل عدداً أكبر من الجهات الفاعلة في القطاع البريدي، ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه منظومة البريد العالمية.