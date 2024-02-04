ماذا عن الرياض؟.. "موعد أبكر وأقصى وقت لصلاة الظهر" يكشفه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريباً من الأسبوع الأول من نوفمبر، بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما نحو نصف ساعة تقريباً.