محليات
ماذا عن الرياض؟.. "موعد أبكر وأقصى وقت لصلاة الظهر" يكشفه "المسند"
أشار إلى أن بينهما نحو نصف ساعة وقال: "الأقصى في الأول من نوفمبر"
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون قريباً من الأسبوع الأول من نوفمبر، بينما أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام يكون في النصف الأول من شهر فبراير، وبينهما نحو نصف ساعة تقريباً.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "في الرياض أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في الساعة 12:08 وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 19 فبراير".