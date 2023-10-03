إقامة أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

من جانبه، أوضح أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجه؛ أن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في وجود أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة؛ يعزز مضيها قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030؛ بالدعم الحكومي لهذا الكيان لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، وإيجاد قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة؛ منوّهاً بأن وجود المنشأة في المملكة يتعايش مع إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة في أبريل من هذا العام، والإعلان عن أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة؛ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان، ورأس الخير، ومدينة الحوسبة السحابية في الرياض.