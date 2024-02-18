جامعة طيبة تدشن فعاليات ملتقى الإرشاد المهني بالتعاون مع "هدف"

من جهته، قال مدير فرع صندوق الموارد البشرية في المدينة المنورة مشعل الركابي أن جميع القطاعات بدون تحديد عليها متطلبات، لكن تختلف من قطاع إلى آخر ونسبة التفاوت واضحة، سواءً إدارية أو فنية أو هندسية بدون تحديد قطاع بعينه تعتبر محلاً للحراك مؤكدًا أن متطلبات سوق العمل بناءً على الدراسة العلمية كالبكالوريوس تعتبر مهارات صلبة موضحًا أن هنالك متطلبات أساسية داعمة، وتعطي الباحث عن عمل ميزة تنافسية وأولوية القبول في المقابلات الشخصية، وتكسبه فرصة لتولي مناصب قيادية وهي المهارات الناعمة مثل: فن التواصل، حل المشكلات، القدرة على العمل الجماعي، وفن الإقناع وهذه المهارات الناعمة صنفت بأن لها تأثيرًا 80 بالمائة بخلاف المهارات الصلبة التي حازت 20 بالمائة.