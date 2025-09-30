الصندوق الثقافي يُوقِّع اتفاقية تأسيس ثاني صندوقٍ استثماريٍ بقطاع الأفلام بحجم 375 مليون ريال

شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، توقيع الصندوق خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي, الذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض اتفاقية تأسيس ثاني صندوق استثماري خاص في قطاع الأفلام بالمملكة، برأس مال يبلغ 375 مليون ريال بإدارة من بي أس أف كابيتال، ومساهمة من الصندوق الثقافي بصفته مستثمرًٍا رئيسًا، بالتعاون مع أحد أبرز شركات صناعة الأفلام عالميًا.