"رسن" تخطف الأضواء في مؤتمر LEAP2024 وتشرف على توقيع عددٍ من اتفاقيّات شركاتها المملوكة

وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة رسن التنقية الأستاذ مؤيد الفلاج عن امتنانه بنجاح مؤتمر ليب والحضور المميز لرسن: "أشكر في المقام الأول مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة؛ حيث نشهد في رسن نقلةً نوعيةً في استثماراتنا التي جعلت منّا واحدةً من الشركات السعودية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحظى رسن اليوم بشركاتها المملوكة بقاعدة عملاء تفوق الـ 8 مليون عميل، وحلول تقنيّة تزيد عن 10 منتجات وشراكات تتجاوز 60 شراكة في المجالات التقنية والماليّة، كما أشكر جهود هيئة التأمين على ما تقدمه من تنظيمات ودعم في قطاع التقنية التأمينيّة".