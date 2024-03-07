"رسن" تخطف الأضواء في مؤتمر LEAP2024 وتشرف على توقيع عددٍ من اتفاقيّات شركاتها المملوكة

شاركت شركة رسن لتقنية المعلومات في المؤتمر الدولي الضخم LEAP2024 والذي انطلق من العاصمة الرياض بتاريخ 4 إلى 7 مارس 2024، حظيت شركة رسن التقنيّة بحضورٍ بارز؛ إذْ تُعد أحد الشركات الأكبر توسُّعًا على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمالكة لعدد من الشركات التقنية المالية والتأمينية.
حيث ساهمت رسن بشكلٍ كبيرٍ في تطوير وتسهيل تجربة المُستخدم من خلال توفير 10 منتجات تقنيّة ذات مرونة عالية، حيث تملك رسن لتقنية المعلومات كلٌّ من منصة تأميني وتريزا وأول مزاد وأطلقت مؤخرًا ورشتي، وترفع شركات رسن المملوكة لها مستوى جودة حياة المُستخدم وإثراء تجربته وتيسّر عليه عناء البحث والحصول على الخدمة، حيث وضعت على عاتقها تحقيق معظم التحولات الرقميّة وتسخير البنية التحتية ذات الموثوقية العالية بحكم ارتباطها التقني بالتقنيات الحكومية والخاصة لتحافظ على خصوصيّة عُملائها وتساهم في تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 فيما يتعلّق بالتحوّل الرقمي.
ووقعت شركة تأميني على هامش مؤتمر LEAP2024 مع "أناة" اتفاقية تهدف إلى توفير تأمين الأخطاء الطبيّة للممارسين الصحيين؛ حيث تعمل على هذه الاتفاقيّة على تحسين الأعمال الطبيّة والإسهام في سد عوائق الإشكاليّات الطبيّة المهنية المُتخصصة.
كما وقّعت تأميني مع شركة تكامل القابضة اتفاقيةً تهدف إلى توفير تأمين عقود العمالة المنزليّة وتظهر هذه الخاصيّة في منصة مساند أثناء إجراءات التعاقد مع العمالة المنزلية.
ووقعت على هامش المؤتمر شركة أول مزاد اتفاقيةً مع GIG لتوفير خدمات إيواء المركبات التّالفة وبيعها؛ إذ تعمل منصة أول مزاد على وساطة تقديم خدمة التسعير العادل من السوق ومن ثم طرح المركبات في المنصة لبيعها.
كما وقعت أول مزاد مع مصرف الإنماء لتقديم وساطة بيع المركبات المُستعملة والمركبات التالفة بهدف العمل على وساطة تسعيرها العادل من السوق ومن ثَم طرحها للبيع.
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة رسن التنقية الأستاذ مؤيد الفلاج عن امتنانه بنجاح مؤتمر ليب والحضور المميز لرسن: "أشكر في المقام الأول مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة؛ حيث نشهد في رسن نقلةً نوعيةً في استثماراتنا التي جعلت منّا واحدةً من الشركات السعودية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحظى رسن اليوم بشركاتها المملوكة بقاعدة عملاء تفوق الـ 8 مليون عميل، وحلول تقنيّة تزيد عن 10 منتجات وشراكات تتجاوز 60 شراكة في المجالات التقنية والماليّة، كما أشكر جهود هيئة التأمين على ما تقدمه من تنظيمات ودعم في قطاع التقنية التأمينيّة".
وأضاف الفلاج "مشاركتنا في LEAP2024 تأتي لتؤكد مدى حصرنا على لعب دور تكاملي مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث قدمنا لزوار جناحنا نبذةً عن أعمالنا في رسن وأعمال الشركات المملوكة لنواكب التطلُّعات ونساهم في إثراء تجربة زوّار مؤتمر LEAP”.
الجدير بالذكر أن مؤتمر LEAP2024 تنظِّمُه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويعد أحد المؤتمرات التقنية العالمية الأكثر حضورًا لإثراء تجربة الزوّار في التحوّلات الرقمية والتقنية.