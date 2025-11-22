مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا يشيد بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الحوار العالمي حول التقنيات الرقمية والناشئة

نوّه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للتقنيات الرقمية والناشئة أمانديب سينغ جيل، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وبالتقدم الذي حققته في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبالدور الدولي الذي تضطلع به في تعزيز الحوار العالمي حول التقنيات الرقمية والناشئة.