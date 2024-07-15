لتجربةٍ أكثرَ سهولة.. "المواصفات" تطلق المنصة المطورة لخدمات الفحص الدوري للسيارات

ودعت الهيئة، الراغبين في الاستفادة من خدمات الفحص الفني الدوري، إلى زيارة الرابط التالي: (pti.saso.gov.sa)؛ مشيرة إلى أن هذا الرابط هو الوسيلة الرسمية التي تخضع لإدارة وإشراف المواصفات السعودية، كما تحذّر في الوقت نفسه من التعامل مع أي مواقع أخرى أو أفراد يدّعون تقديم خدمات الفحص الفني الدوري.