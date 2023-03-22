لصقل الكوادر الوطنية.. "الصناعة" تطلق "واعد" للتدريب في "الصناعة والتعدين"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن إطلاق مسار "واعد" في قطاعي الصناعة والتعدين، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في مرحلته الرابعة.
ويهدف المسار إلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها وصقل المواهب من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها جراح محمد الجراح: مسار البرنامج بمخرجاته التدريبية يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل السعودي، ورفع كفاءة رأس المال البشري في قطاعي الصناعة والتعدين، باعتبارهما من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة.
وأضاف "الجراح": يركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الصناعي والتعديني مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير التدريب على رأس العمل من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة، وذلك بالتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها قد عقدت في أكتوبر الماضي ورشة عمل تعريفية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه.
ويأتي تعاون الوزارة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في إطار جهود العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.
ودعت الوزارة المنشآت الصناعية والتعدينية الراغبة في تطوير كوادرها الوطنية إلى الالتحاق بمسار واعد في قطاعي الصناعة والتعدين، للمساهمة في تطوير مهارات الشباب السعوديين والشابات وتمكينهم وصقل مهاراتهم وتوظيفها بما يخدم جودة الأعمال المطلوبة في سوق العمل السعودي.
ويمكن التسجيل من خلال: (https://survey.mim.gov.sa/Survey/OOHPX0DWh5s/)