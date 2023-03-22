لصقل الكوادر الوطنية.. "الصناعة" تطلق "واعد" للتدريب في "الصناعة والتعدين"

وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير التدريب على رأس العمل من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة، وذلك بالتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية.