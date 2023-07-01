وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج

وبفضل الله تمكنت جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ كافة الخطط (الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، والخدمية، والمرورية) بما يتوافق مع أعداد الحجاج لهذا العام التي بلغت (1,845,045) حاجاً، وتقديم الخدمات لهم بأعلى معايير الجودة مما مكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ولله الحمد، حيث اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وقضوا يوم (التروية)، ومن ثم تم تصعيدهم لمشعر عرفات في اليوم التاسع، ثم النفرة مساءً إلى مشعر مزدلفة، ومنها إلى مشعر منى في ليلة ويوم العاشر لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، واستكمال مناسك الحج اتباعاً لهدي المصطفى ـ صلى الله عليه وسلمـ، وقد أدى المشاركون وفي مقدمتهم رجال الأمن بمشاركة إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى مهامهم باحترافية عالية، مما نتج عنه نجاح جميع الخطط الموضوعة بتوفيق الله ثم توجيهاتكم السديدة، ولم يشهد موسم حج هذا العام ولله الحمد ما يعكر صفوه أو يؤثر على أمن وسلامة الحجاج، كما لم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.