أول "مطرية" شمال الجزيرة هذا العام.. زخات مطر بتبوك والغيوم تتشكّل

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.