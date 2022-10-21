أول "مطرية" شمال الجزيرة هذا العام.. زخات مطر بتبوك والغيوم تتشكّل

تساقطت، صباح اليوم، زخات من المطر الخفيف على مناطق الزيتة وعلقان شمال منطقة تبوك، وما زالت الغيوم تتشكل في سماء المنطقة.
وتعد هذه الهطولات الخفيفة أول حالة مطرية على شمال الجزيرة العربية هذا العام، والتي شدّت اهتمام متابعي الأمطار والمهتمين بالطقس لتتبّعها ورصدها، إذ وثقتها كاميرات عيد المضلعاني وفواز الحربي.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.