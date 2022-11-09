محليات

عبدالعزيز بن سلمان يؤكّد أهمية التحرُّك استباقياً لمواجهة التهديدات السيبرانية

أوضح أن الهجمات السيبرانية أصبحت تستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان
سبق
سبق

شدّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن الهجمات السيبرانية تتغيّر بسرعة مما يستلزم الوعي بذلك، والتحرك بشكل استباقي لصد هذه التهديدات السيبرانية.

وقال وزير الطاقة، خلال انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض: قطاعنا أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالهجمات السيبرانية، وعلى الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدّي.

وأضاف: أصبحنا حالياً نتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات السيبرانية، والهجمات السيبرانية تأتي دون إنذارٍ مسبق أو معرفةٍ بمصدرها.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاحٍ ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد.

وزير الطاقة
الرياض
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
المنتدى الدولي للأمن السيبراني
الهجمات السيبرانية

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