عبدالعزيز بن سلمان يؤكّد أهمية التحرُّك استباقياً لمواجهة التهديدات السيبرانية

شدّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن الهجمات السيبرانية تتغيّر بسرعة مما يستلزم الوعي بذلك، والتحرك بشكل استباقي لصد هذه التهديدات السيبرانية.
وقال وزير الطاقة، خلال انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض: قطاعنا أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالهجمات السيبرانية، وعلى الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدّي.
وأضاف: أصبحنا حالياً نتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات السيبرانية، والهجمات السيبرانية تأتي دون إنذارٍ مسبق أو معرفةٍ بمصدرها.
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاحٍ ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد.