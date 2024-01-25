فنانة سعودية تنقل فنّ "العقدة" من القطيف إلى مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

وقالت: فن العقدة من فنون النسج، وقد ظهر في القرن الثالث عشر من قبل النساجين العرب، واستخدم كثيراً من قبل البحارة سابقاً في صناعة شبكات صيد الأسماك، وتطور هذا الفن بعمل غرز يدوية جديدة ومختلفة دون أي أدوات، فقد ابتكر الإنسان سلسلة لا نهاية لها من العقد التي تفيد في جميع الأغراض؛ ومن أهمها الربط والتثبيت والتعليق والعقد تتنوع إلى أشكال كثيرة.