فنانة سعودية تنقل فنّ "العقدة" من القطيف إلى مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

نقل الشغف بالفنون اليدوية فتاة سعودية من محافظة القطيف إلى منطقة عسير؛ للمشاركة في مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية الثالث؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية في عدد من المواقع بمنطقة عسير.
وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة ضحى أخضر أن مشاركتها في هذا المهرجان جاءت للتعريف بفن "العقدة المكرمية" وعرض منتجاتها من هذا الفن ذي التقنية الفريدة في صناعة المنسوجات، وذلك في جناحها بقلعة "شمسان" الأثرية بمدينة أبها.
وقالت: فن العقدة من فنون النسج، وقد ظهر في القرن الثالث عشر من قبل النساجين العرب، واستخدم كثيراً من قبل البحارة سابقاً في صناعة شبكات صيد الأسماك، وتطور هذا الفن بعمل غرز يدوية جديدة ومختلفة دون أي أدوات، فقد ابتكر الإنسان سلسلة لا نهاية لها من العقد التي تفيد في جميع الأغراض؛ ومن أهمها الربط والتثبيت والتعليق والعقد تتنوع إلى أشكال كثيرة.
وتعمل ضحى على تعريف زائري المهرجان بطرق حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية ذات مظهر جمالي وتزييني، يعتمد على عد الصانع للوحدات أو الجدلات؛ حيث تدرب الأيدي على تقنية "فن العقد" وهي تشابك أطراف حبل أو خيط بقصد ربط أو تعليق شيء.
وقالت أخضر إن فن العقدة يسهم في صناعة عدد من المنتجات اليدوية ذات التميز في التنوع والشكل مثل الستائر، والمخدات، والتعليقات الجدارية والنباتات، وميداليات المفاتيح، وفواصل الكتب، إضافة لمفارش وأرجوحات معلقة، مع عدد من المنتجات التي تتطور بحسب رغبات العملاء ومحبي هذه المنتجات.