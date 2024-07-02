ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بملك المملكة المغربية

محليات
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بملك المملكة المغربية
عبَّر عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته في وفاة والدته
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.
فيما أعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مواساته الصادقة.