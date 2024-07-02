ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًّا بملك المملكة المغربية

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص عزائه وصادق مواساته لجلالته في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.