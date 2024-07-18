"الجاسر": صفقة الطائرات الكهربائية الجديدة تأتي بغرض تقديم خدمات التاكسي الطائر

‎وكانت الخطوط السعودية قد أبرمت مع شركة "ليليوم" الألمانية المُطوّرة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، اتفاقية لشراء 50 طائرة مؤكدة من طائرات Lilium Jets، مع خيار شراء 50 طائرة أخرى. ‎وتوفر الطائرات الكهربائية مسارات جديدة لنقل الضيوف مع تميزها بقدرتها على الإقلاع والهبوط عموديًّا؛ حيث تقطع مسافة تصل إلى 175 كيلومترًا بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، وهي بذلك توفر وقت الضيوف بما يقارب 90% مقارنةً بخيارات التنقل الأخرى. وسوف تتسلم مجموعة السعودية الطائرة الأولى في عام 2026؛ حيث سيتم اعتماد تشغيلها وفق الأنظمة التي تضمن السلامة والجودة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.