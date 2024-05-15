رئيس جمعية حقوق الإنسان يؤكّد أهمية تعزيز وعي الأسر بتغيير العادات الاستهلاكية

وأوضح الفاخري، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسر، الذي يحمل هذا العام شعار "الأسرة والتغيرات المناخية"؛ أن قضايا الأسرة وما يتعلق بها من المسائل ذات الأولوية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها؛ نظرًا للدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية والاستدامة البيئة؛ فالأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه، وهي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم وتعليمهم.