"تعليم جازان" ترحب بمعلمي اللغة الصينية ببرنامج تعريفي لتعزيز التواصل الثقافي

وفي مستهل اللقاء، أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، بالإضافة إلى وزير التعليم؛ لتطوير برامج التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز التواصل الثقافي والحضاري مع جمهورية الصين الشعبية.