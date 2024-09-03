"تعليم جازان" ترحب بمعلمي اللغة الصينية ببرنامج تعريفي لتعزيز التواصل الثقافي

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم لقاءً تعريفيًا لتهيئة المعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية لتدريس مادة اللغة الصينية في مدارس التعليم العام بالمنطقة، وذلك بمركز القيادات في تعليم صبيا، حيث استهدف اللقاء 25 معلماً ومعلمةً من الصين؛ بهدف تسهيل اندماجهم في بيئة العمل المدرسية بالمنطقة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة، وتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه، بالإضافة إلى وزير التعليم؛ لتطوير برامج التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز التواصل الثقافي والحضاري مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح "عقدي" أن "تعليم جازان" ستوفر كل الدعم اللازم لتسهيل مهمة المعلمين والمعلمات الصينيين، مؤكداً أن تطبيق مادة اللغة الصينية في 25 مدرسة يمثل نقلة نوعية في توسيع آفاق التعليم الثقافي للطلاب والطالبات، مما يتيح لهم فرصًا جديدة لاستكشاف ثقافات مختلفة، متمنياً لهم التميز والنجاح في جميع المجالات.
وتخلل اللقاء تقديم عدد من أوراق العمل التي تناولت أخلاقيات مهنة التعليم، الهيكل الإداري والتنظيمي للمدارس، وإرشادات للمعلمين قبل بدء التدريس.
كما اشتمل اللقاء على عروض مرئية حول العلاقات السعودية الصينية ومنطقة جازان، إضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات الإدارة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وعرض بيانات المدارس المستهدفة بتطبيق تعليم اللغة الصينية.
من جانبهم، أعرب المعلمون والمعلمات الصينيون عن سعادتهم البالغة بالقدوم إلى المملكة والتعرف على ثقافتها وشعبها، متعهدين بتقديم أقصى ما لديهم في تعليم الطلبة وتحقيق الأهداف المرجوة.