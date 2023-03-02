"التدخل السريع" بالمدينة ينقذ معتمرًا بعدما توقف قلبه 10 دقائق

وأكد الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR عند الساعة 11:20 صباحاً وفق البروتوكل المتبع لهذه الحالات والصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادته النبض والأوكسجين استمرت لأكثر من 10 دقائق حتى استعادها ومن ثم نقله إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة ومغادرتها المركز.