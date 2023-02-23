بعد القرعة.. رئيس هيئة الفروسية: جميع الخيول المشاركة بـ"كأس السعودية" تمتلك القوة الكافية للفوز

وتنطلق الفرس "لاقارثا رايم" من البوابة الحادية عشرة، بينما رفيقتها "صنست فلاش" مع المدرّب نايف المنديل، فتنطلق من البوابة الخامسة، أما الجواد الياباني "كافيه فيرو" فينطلق من البوابة الثالثة عشرة، بينما ينطلق من البوابة الأولى رفيقه القادم من البلد نفسه "بنثلاسا".