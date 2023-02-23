بعد القرعة.. رئيس هيئة الفروسية: جميع الخيول المشاركة بـ"كأس السعودية" تمتلك القوة الكافية للفوز

أجريت، مساء أمس، قرعة كأس السعودية في نسختها الرابعة، برعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وحضور الأميرة نورة بنت محمد الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة النادي.
وشهدت فعاليات سحب القرعة عددًا كبيرًا من مُلّاك الخيل ومدرّبيها والشخصيات العامة وممثّلي وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إذ يُعدّ السباق الذي يقام مساء السبت 25 فبراير بمشاركة 13 جوادًا، هو الأغلى على الإطلاق بجائزة قدرها 20 مليون دولار.
ووصف الأمير بندر بن خالد الفيصل القرعة بـ"المتوازنة"، موضحًا أن "الخيل كلها تملك القوة الكافية لتحقّق البطولة الأغلى، والتي تزداد اهتمامًا مع مرور السنوات"، متمنيًا لكل المشاركين التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن نادي سباقات الخيل يعمل من أجل تطوير البطولة، وراحة المشاركين فيها.
وحفلت القرعة بمزيد من التشويق لاحتفاظها حتى اللحظة الأخيرة بثنائيّ الميدان السعودي "إمبلم رود" حامل اللقب وعضيده في السباق "سكوتلاند يارد" للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان الجوادان آخر ما سُحبت أوراقهما؛ ليسكن الأول في البوابة الثامنة، والثاني في البوابة الرابعة.
وسيكون وصيف النسخة السابقة والطامح باللقب "كنتري قرامر" بجوار "إمبلم رود" منذ البداية، حيث وضعته القرعة في البوابة العاشرة، وبينهما أحد أبرز المرشحين اليابانيين الجواد "فين دي جريد" الذي سينطلق من البوابة التاسعة.
وينطلق "طيبة" مع "كنتري جرامر" في محاولة جلب اللقب لمالكهما عمرو زيدان، من البوابة الثانية بالقرب من "سكوتلاند يارد"، حيث تشتدّ المنافسة.
وتنطلق الفرس "لاقارثا رايم" من البوابة الحادية عشرة، بينما رفيقتها "صنست فلاش" مع المدرّب نايف المنديل، فتنطلق من البوابة الخامسة، أما الجواد الياباني "كافيه فيرو" فينطلق من البوابة الثالثة عشرة، بينما ينطلق من البوابة الأولى رفيقه القادم من البلد نفسه "بنثلاسا".