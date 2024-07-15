"من أجل السلام والتنمية".. "الموارد البشرية" تحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنمية مهارات الشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتعزيز دورهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تواصل الوزارة الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتطوير إبداعاتهم، بما يعزز قدرة المجتمع على التكيّف مع التحديات، ويفتح آفاقًا جديدة من الفرص في عصر الابتكار، وذلك من خلال حزمة المبادرات التطويرية والتمويلية والبرامج التدريبية والتأهيلية والدعم والخدمات التمكينية للمستفيدين من منظومــة الخدمــات الاجتماعيــة، إضافة إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة عبر برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية؛ لتحسين مهارات المرأة العاملة وإعدادها للمناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.