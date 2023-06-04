وزير العدل يوجه بإطلاق كتابة العدل الافتراضية

وللاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، بينت الوزارة أن ذلك من خلال الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".