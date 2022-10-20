ضبط 3 مقيمين لممارستهم التسول بشكل غير مباشر في الرياض

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين.
وتَمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، أمس "الأربعاء"، من رصد وضبط عدد من المقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بالتسول بشكل غير مباشر في أماكن متفرقة بالمنطقة.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول عبر بيع عبوات المياه لأصحاب المركبات.
وأضافت بأنه تم القبض على مقيم ثانٍ من نفس الجنسية لتسوله عبر استعطاف المارة؛ فيما جرى القبض على مقيم ثالث من الجنسية البنجلاديشية لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر في شوارع الرياض.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، حاثًّا المواطنين على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.