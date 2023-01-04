مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستقبل أطباء من أوزباكستان لتدريبهم في مستشفياتها

في إطار التعاون الصحي المشترك في مجال التأهيل والتدريب، استقبلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عددًا من الأطباء الأوزباكستانيين؛ حيث سينخرط الأطباء -الذين يعملون كرؤساء أقسام في عدد من أبرز المستشفيات الأوزبكية- في فترة تدريبية تمتد إلى 3 أشهر، يطلعون خلالها على الخبرات العلمية والعملية المميزة للمجموعة، وعلى بيئة العمل والأنظمة المطبقة، والخدمات التي يقدّمها المستشفى.
واحتفت المجموعة بالوفد في لقاء ترحيبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، حضره الدكتور "مقبل الحديثي" المدير الطبي للمستشفى وعدد من القيادات الأكاديمية.
واستمع الوفد إلى نبذة تعريفية عن المجموعة، ومراحل تطورها وتوسعها، ومشاريعها الحالية والمستقبلية.. ومن ثم زار أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة والقسطرة القلبية، ومركز اضطرابات النوم والعناية المركزة للكبار والصغار، وأقسام العمليات؛ فضلًا عن زيارة خاصة لمقر أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب.
من جهته قال الدكتور "مقبل الحديثي": تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين المجموعة ووزارة الصحة الأوزبكية، في المجالات التعليمية والتدريبية الصحية، وإدارة وتشغيل المستشفيات، والتقنيات الرقمية الصحية؛ مضيفًا أن خطوة تدريب أطباء من خارج المملكة والإقليم، هي تأكيد على السمعة الطيبة والإمكانيات الكبيرة والتجربة الثرية المميزة التي تحظى بها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية؛ مؤكدًا أنها ستُسخّر كافة إمكانياتها وخبراتها لإنجاح هذه الفترة التدريبية.
في السياق نفسه قالت الدكتورة مها السبيعي مديرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة: يضم الوفد رؤساء أقسام في تخصصات العناية المركزة للأطفال والمخ والأعصاب وجراحة العظام والكبد والبنكرياس والمناظير، ويعملون في مستشفيات شهيرة بأوزباكستان، ويعد برنامج التدريب المكثف الذي سيتلقاه الوفد معادلًا لبرامج الزمالة الطبية في كل اختصاص.
وعبّر عدد من أعضاء الوفد، عن إعجابهم البالغ بإمكانيات المستشفى والتجهيزات عالية المستوى التي تؤهلها لتقديم مستوى متطور من الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، كما قدموا شكرهم للمجموعة على ما وصفوه بـ"الفرصة التدريبية الكبيرة"، وثمّنوا الخبرات العملية والعلمية والتجربة الغنية للمجموعة في مجال التدريب والتعليم الطبي.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دومًا على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمات الصحية، وقد أصبحت مقصدًا تعليميًّا وتدريبيًّا للعديد من الجهات الصحية الإقليمية والعالمية؛ إذ تَخَرّج منها مؤخرًا أكثر من 320 ممارسًا صحيًّا في برامج الزمالة والدبلومات، في حفل أقيم تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وكانت المجموعة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان.