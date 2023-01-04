مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تستقبل أطباء من أوزباكستان لتدريبهم في مستشفياتها

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تحرص دومًا على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والخدمات الصحية، وقد أصبحت مقصدًا تعليميًّا وتدريبيًّا للعديد من الجهات الصحية الإقليمية والعالمية؛ إذ تَخَرّج منها مؤخرًا أكثر من 320 ممارسًا صحيًّا في برامج الزمالة والدبلومات، في حفل أقيم تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وكانت المجموعة قد وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان.