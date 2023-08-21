"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بالمدينة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، وذخيرة، ومنظار (دربيل)، و(3) طيور مصيدة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.