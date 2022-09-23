"القلعة الدوسرية" بجازان تتزين بأعلام السعودية احتفاءً باليوم الوطني الـ92

وكانت الهيئة قد زينت قلعة الدوسرية بأعلام الوطن بوصفها أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، واستغلت طابعها التراثي والتاريخي، بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية منها عروض الصوت والضوء والعروض الشعبية، والشاشات التفاعلية التي قدمت عروضًا وطنية متنوعة.