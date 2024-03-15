ما هي "المنشآت الملزمة بالتدريب التعاوني للطلاب"؟ "الموارد البشرية" توضح

وأضافت أن المتطلبات للبدء في التدريب يلزم وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ثم منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني؛ وذلك من أجل رفع جودة وكفاءة التدريب بالقطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.